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Молдова в понеділок отримає півмільйона доз вакцини J&J від США. Україна ще чекає

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати передали Молдові 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. Перші 150 тисяч вакцин будуть доставлені в понеділок, 12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства США в Молдові.

Вакцина буде передана в рамках програми COVAX.

Раніше повідомлялося, що Білий дім закупить 80 млн доз вакцини від коронавірусу. Серед одержувачів також буде і Україна. Однак на сьогоднішній день невідомо, яку саме вакцину отримає Україна.

При цьому на початку липня Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало вакцину Johnson & Johnson для екстреного медичного застосування.

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МолдоваСполучені Штати АмерикиВакцина від коронавірусу