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В Моршине полностью вакцинировали 66% населения. Почти два месяца там не фиксируют COVID-19

Автор: Инна Собора

В Моршине (Львовская область) полностью вакцинировано 66% взрослого населения. Последний случай заболевания в городе был зафиксирован 20 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как известно, в городе Моршине продолжается пилотный проект по вакцинации против COVID-19 большинства взрослого населения.

По крайней мере одной дозой было привито 72,4% жителей, полностью завершили вакцинацию двумя дозами - 66%.

"Сейчас в Моршине нет зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня", - говорится в сообщении.

90% от всех вакцинированных прививали вакциной Sinovac (CoronaVac). Также Прививки осуществляли вакцинами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

Напомним, по состоянию на 5 августа, в Украине сделали более 6 млн прививок против коронавируса.

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