В Моршині повністю вакцинували 66% населення. Майже два місяці там не виявляють COVID-19

Як відомо, у місті Моршині триває пілотний проєкт з вакцинації проти COVID-19 більшості дорослого населення.

Принаймні однією дозою було щеплено 72,4% мешканців, повністю завершили вакцинацію двома дозами - 66%.

"Зараз в Моршині немає зареєстрованих нових хворих на COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня", - йдеться в повідомленні.

90% від усіх вакцинованих щепили вакциною Sinovac (CoronaVac). Також щеплення здійснювали вакцинами AstraZeneca та Pfizer-BioNTech (Comirnaty).