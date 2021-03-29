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Мутации коронавируса могут провоцировать новые волны эпидемии, - Радуцкий

Автор: Анастасия Рокитна

Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что пик коронавируса в Украине еще не наступил. Кроме того, новые мутации коронавируса в будущем могут провоцировать новые эпидемии.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что если сейчас снять часть карантинных ограничений, то это может спровоцировать новую вспышку COVID-19. Это особенно касается западных областей, в которых традиционно активный трафик с соседними странами, сообщил Радуцкий.

Он предложил Минздраву, местной власти, бизнесу совместно рассмотреть перспективу адаптации работы торговли, заведений общественного питания в условиях повышенной эпидемиологической опасности.

"Новые мутации, новые штаммы вируса могут в будущем провоцировать новые волны эпидемии даже несмотря на массовую вакцинацию. И нам нужно уже сегодня подходить к проблеме стратегически", - сообщил он.

Радуцкий предложил заранее подумать над изменением формата, принципами работы общественного транспорта и ТРЦ, чем постоянно их закрывать.

Напомним, Черниговская область вошла в "красную" зону карантина с понедельника, 29 марта.

Ранее сообщалось, что биологи обнаружили новый штамм коронавируса, который возник на территории Израиля в конце осени 2020 года.

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