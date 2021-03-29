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Мутації коронавірусу можуть провокувати нові хвилі епідемії, - Радуцький

Автор: Анастасія Рокитна

Голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що пік коронавірусу в Україні ще не настав. Крім того, нові мутації коронавірусу в майбутньому можуть провокувати нові епідемії.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, якщо зараз зняти частину карантинних обмежень, то це може спровокувати новий спалах COVID-19. Це особливо стосується західних областей, в яких традиційно активний трафік із сусідніми країнами, повідомив Радуцький.

Він запропонував МОЗ, місцевій владі, бізнесу спільно розглянути перспективу адаптації роботи торгівлі, закладів громадського харчування в умовах підвищеної епідеміологічної небезпеки.

"Нові мутації, нові штами вірусу можуть у майбутньому провокувати нові хвилі епідемії навіть попри масову вакцинацію. І нам треба вже сьогодні підходити до проблеми стратегічно", - повідомив він.

Радуцький запропонував заздалегідь подумати над зміною формату, принципами роботи громадського транспорту та ТРЦ, ніж постійно їх зачиняти.

Нагадаємо, Чернігівська область увійшла в "червону" зону карантину з понеділка, 29 березня.

Раніше повідомлялось, що біологи виявили новий штам коронавірусу, який виник на території Ізраїлю в кінці осені 2020 року.

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