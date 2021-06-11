"На горизонте несколько туч": в Швеции обеспокоены локальными вспышками COVID

За последний месяц Швеции резко уменьшились случаи госпитализации после весеннего всплеска коронавируса. Примерно половина взрослого населения получила по крайней мере одну дозу вакцины, но агентство здравоохранения предупредило, что люди, получившие только один укол, менее защищены от варианта Delta.

"На горизонте есть несколько темных облаков, и я имею в виду главным образом вспышки Delta-варианта. Он встречается в Европе, а также в Швеции", - сказал генеральный директор службы Йохан Карлсон на пресс-конференции.

Эксперты считают, что вариант Delta, впервые обнаруженный в Индии, на 60% более заразный, чем вариант Alpha, который ранее был доминирующим в Великобритании. Считается, что вакцины против Delta менее эффективны.

Сейчас в Швеции подтвержден лишь 71 случай этого варианта, но это заставило ведомство активизировать поиск контактов. Delta-вариант составляет около 90% новых случаев в Великобритании.

В четверг Швеция сообщила о 831 новом случае и трех случаях смерти. Общий показатель смерти выше, чем в других скандинавских странах, но ниже, чем в большинстве европейских стран.