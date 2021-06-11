"На горизонті є кілька темних хмар": у Швеції занепокоєні локальними спалахами COVID

За останній місяць Швеції різко зменшилась випадки госпіталізації після весняного сплеску коронавірусу. Близько половини дорослого населення отримало принаймні одну дозу вакцини, однак агентство охорони здоров'я попередило, що люди, які отримали лише один укол, менш захищені від Delta-варіанту.

"На горизонті є кілька темних хмар, і я маю на увазі головним чином спалахи Delta-варіанту. Він зустрічається в Європі, а також у Швеції", - сказав генеральний директор служби Йохан Карлсон на прес-конференції.

Експерти вважають, що варіант Delta, вперше виявлений в Індії, на 60% більш заразний, ніж варіант Alpha, який раніше був домінуючим у Великій Британії. Вважається, що вакцини проти Delta менш ефективні.

Наразі у Швеції підтверджено лише 71 випадок цього варіанта, але це змусило відомство активізувати пошук контактів. Delta-варіант становить близько 90% нових випадків у Великій Британії.

У четвер Швеція повідомила про 831 новий випадок і три випадки смерті. Загальний показник смерті вищим, ніж в інших скандинавських країнах, але нижчий, ніж у більшості європейських країн.