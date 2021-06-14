Не на выходных. Как будет работать центр вакцинации в Киеве на этой неделе

На выходных 19-20 июня Центр вакцинации работать не будет - вместо этого люди смогут получить прививки 17-18 июня. Причина изменений в графике работы Центра - праздник.
Об этом РБК-Украина сообщил региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.
"В воскресенье 20 июня День медицинского работника. Каждый из них имеет право хотя бы в этот день отдохнуть. В четверг и пятницу 17-18 июня 15 бригад будут работать в МВЦ и 15 в районах города, они будут принимать точно так же, как и в Выставочном центре", - сказал Животенюк.
Что касается выходных 26-27 июня накануне Дня Конституции, то пока информации о закрытии центра в эти дни нет, отметил координатор.
"Впервые об этом слышу. Думаю, это неправда", - рассказал Животенюк.
Напомним, за прошедшие выходные в центрах массовой вакцинации против коронавируса привили 31 305 граждан. Наибольшее количество желающих зафиксировали в Киеве, Днепре и Львове.
Прививки получили граждане, которые записались в список ожидания в приложении или через сайт "Дія" либо же с помощью контакт-центра Минздрава.
Как сообщили в Минздраве, в прошлые выходные работало 50 центров вакцинации.
В столице на прошлых выходных в Центре вакцинации на базе Международного выставочного центра (МВЦ) собралась очередь в сотни человек.
Добавим, что изменился алгоритм работы центра вакцинации от COVID в Киеве, который находится в Международном выставочном центре (МВЦ). Теперь нужно предварительно записываться через сервис helsi.me.