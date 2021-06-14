Не на выходных. Как будет работать центр вакцинации в Киеве на этой неделе

На выходных 19-20 июня Центр вакцинации работать не будет - вместо этого люди смогут получить прививки 17-18 июня. Причина изменений в графике работы Центра - праздник.

Об этом РБК-Украина сообщил региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.

"В воскресенье 20 июня День медицинского работника. Каждый из них имеет право хотя бы в этот день отдохнуть. В четверг и пятницу 17-18 июня 15 бригад будут работать в МВЦ и 15 в районах города, они будут принимать точно так же, как и в Выставочном центре", - сказал Животенюк.

Что касается выходных 26-27 июня накануне Дня Конституции, то пока информации о закрытии центра в эти дни нет, отметил координатор.

"Впервые об этом слышу. Думаю, это неправда", - рассказал Животенюк.