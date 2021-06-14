Не на вихідних. Як працюватиме центр вакцинації в Києві цього тижня

На вихідних 19-20 червня Центр вакцинації працювати не буде - замість цього люди зможуть отримати щеплення 17-18 червня. Причина змін у графіку роботи центру - свято.

Про це РБК-Україна повідомив регіональний координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк.

"У неділю 20 червня День медичного працівника. Кожен з них має право хоча б в цей день відпочити. У четвер і п'ятницю 17-18 червня 15 бригад працюватимуть в МВЦ і 15 в районах міста, вони будуть приймати точно так само, як і у виставковому центрі", - сказав Животенюк.

Що стосується вихідних 26-27 червня напередодні Дня Конституції, то поки інформації про закриття центру в ці дні немає, зазначив координатор.

"Вперше про це чую. Думаю, це неправда", - розповів Животенюк.