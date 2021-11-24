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Наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Во всех регионах Украины, кроме двух областей

Автор: Анна Полисученко

В Украине в течение последней недели наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Эта тенденция заметна во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной академии наук Украины.

Была получена оценка эффективности вакцинации для предотвращения госпитализации для отдельных возрастных категорий, составившая от 84% до 92% для полной вакцинации.

В последние две недели эпидемия спадала по всем показателям.

По мнению ученых, пик смертности был пройден 8-12 ноября. Исследователи считают, что в дальнейшем распространение заболеваемости коронавирусом в Украине во время третьей волны пойдет только на спад.

Прогноз подготовила Рабочая группа математического моделирования проблем, связанных с эпидемией коронавирус SARS-CoV-2 в Украине (базовая организация - Институт проблем математических машин и систем НАН Украины).

Ранее мы писали, что количество положительных ПЦР-тестов в Украине сократилось вдвое.

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