Наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Во всех регионах Украины, кроме двух областей

Была получена оценка эффективности вакцинации для предотвращения госпитализации для отдельных возрастных категорий, составившая от 84% до 92% для полной вакцинации.

В последние две недели эпидемия спадала по всем показателям.

По мнению ученых, пик смертности был пройден 8-12 ноября. Исследователи считают, что в дальнейшем распространение заболеваемости коронавирусом в Украине во время третьей волны пойдет только на спад.

Прогноз подготовила Рабочая группа математического моделирования проблем, связанных с эпидемией коронавирус SARS-CoV-2 в Украине (базовая организация - Институт проблем математических машин и систем НАН Украины).