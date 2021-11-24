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Спостерігається зниження захворюваності на COVID-19. В усіх регіонах України, окрім двох областей

Автор: Анна Полисученко

В Україні протягом останнього тижня спостерігається зниження захворюваності на COVID-19. Ця тенденція помітна в усіх регіонах України - окрім Закарпатської та Кіровоградської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної академії наук України.

В останні два тижні епідемія спадала за всіма показниками.

На думку вчених, пік смертності був пройдений 8-12 листопада. Дослідники вважають, що надалі поширення захворюваності коронавірусом в Україні під час третьої хвилі піде тільки на спад.

Також було отримано оцінку ефективності вакцинації для запобігання госпіталізації для окремих вікових категорій, що склала від 84% до 92% для повної вакцинації.

Прогноз підготувала Робоча група математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні (базова установа - Інститут проблем математичних машин і систем НАН України).

Раніше ми писали, що кількість позитивних ПЛР-тестів в Україні скоротилася вдвічі.

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