Спостерігається зниження захворюваності на COVID-19. В усіх регіонах України, окрім двох областей

В останні два тижні епідемія спадала за всіма показниками.

На думку вчених, пік смертності був пройдений 8-12 листопада. Дослідники вважають, що надалі поширення захворюваності коронавірусом в Україні під час третьої хвилі піде тільки на спад.

Також було отримано оцінку ефективності вакцинації для запобігання госпіталізації для окремих вікових категорій, що склала від 84% до 92% для повної вакцинації.

Прогноз підготувала Робоча група математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні (базова установа - Інститут проблем математичних машин і систем НАН України).