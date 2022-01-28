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НАН прогнозирует более 52 тысяч COVID-заражений в Украине за сутки: когда именно

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Украина, Пятница 28 января 2022 09:10
НАН прогнозирует более 52 тысяч COVID-заражений в Украине за сутки: когда именно Фото: НАН прогнозирует более 52 тысяч COVID-заражений в Украине за сутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине количество случаев коронавируса может достичь более 52 тысяч в сутки. Это может произойти уже в начале февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной академии наук Украины (НАН).

Согласно прогнозным вычислениям НАН, среднее количество новых случаев коронавируса в течение недели с 26 января по 1 февраля будет равно 29 878 (25 012 - 34 266).

Кроме этого, по данным ученых, среднее количество новых COVID-случаев со следующего месяца, в именно со 2 по 8 февраля будет равняться 39 241 (20 596 - 52 651).

Отметим, в Украине уже второй подряд фиксируется рекордные суточные показатели COVID-случаев. В частности, сегодня выявлено более 34 тысяч заражений.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине прогнозируется рост числа случаев коронавируса в два раза по сравнению с волной, которая была осенью 2021 года.

Добавим, по прогнозам Киевской школы экономики новая волна коронавируса, вызванная распространением штамма "Омикрон", может вызвать суточную заболеваемость на уровне 55 000 случаев.

При этом председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что количество суточных заражений может вырасти до 70 тысяч.

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