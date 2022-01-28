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НАН прогнозує понад 52 тисячі COVID-заражень в Україні за добу: коли саме

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Україна, П'ятниця 28 січня 2022 09:10
НАН прогнозує понад 52 тисячі COVID-заражень в Україні за добу: коли саме Фото: НАН прогнозує понад 52 тисячі COVID-заражень в Україні за добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні кількість випадків коронавірусу може сягнути понад 52 тисяч за добу. Це може статися вже на початку лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної академії наук України (НАН).

Згідно з прогнозними обчисленнями НАН, середня кількість нових випадків коронавірусу протягом тижня з 26 січня по 1 лютого дорівнюватиме 29 878 (25 012 - 34 266).

Окрім цього, за даними вчених, середня кількість нових COVID-випадків з наступного місяця, в саме з 2 по 8 лютого дорівнюватиме 39 241 (20 596 - 52 651).

Зазначимо, в Україні вже другий поспіль фіксується рекордні добові показники COVID-випадків. Зокрема, сьогодні виявлено максимальні понад 34 тисячі заражень.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні прогнозується зростання числа випадків коронавірусу в два рази, порівняно з хвилею, яка була восени 2021 року.

Додамо, за прогнозами Київської школи економіки нова хвиля коронавірусу, викликана поширенням штаму "Омікрон", може викликати добову захворюваність на рівні 55 000 випадків.

При цьому голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що кількість добових заражень може зрости до 70 тисяч.

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