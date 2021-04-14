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В НАН рассказали, какие возрастные группы чаще болеют COVID и что изменилось за полгода

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 11:45
В НАН рассказали, какие возрастные группы чаще болеют COVID и что изменилось за полгода Фото: в Украине чаще болеют и госпитализируют людей в возрасте от 50 до 69 лет (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине чаще всего подтверждают заболеваемость COVID-19 и случаи госпитализации у людей в возрасте от 50 до 69 лет. При этом существенных изменений по сравнению с заболеваемости в сентябре не произошло.

Об этом свидетельствует анализ ситуации с коронавирусом учеными Национальной академии наук Украины.

Так, в марте 2021 года чаще всего коронавирус фиксировали у женщин (59,3%). При этом чаще болеют люди в возрасте от 50 до 59 лет (20,1%). Самый высокий уровень госпитализаций среди пациентов в возрасте 60-69 лет. Самая высокая смертность у людей от 60 до 79 лет - суммарно 60,7%.

"Анализ возрастной структуры инфицированных, госпитализированных и умерших показал, что по сравнению с осенней волной кардинальных изменений не произошло. Количество мужчин в летальной статистике снизилась с 53,3% в сентябре до 46,9% в марте, при этом часть мужчин, которые были инфицированы или госпитализированы, оставалась постоянной в течение всего периода, около 40%", - сообщили в НАН.

В НАН рассказали, какие возрастные группы чаще болеют COVID и что изменилось за полгода

Ранее РБК-Украина писало, что ученые прогнозируют снижение смертности от коронавируса на следующей неделе. Пока еще в Украине пик летальности не прошел.

При этом пик общей заболеваемости COVID-19, согласно анализу НАН, уже Украина преодолела. Сейчас в стране идет снижение количества новых заражений.

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