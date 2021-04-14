В НАН розповіли, які вікові групи частіше хворіють COVID і що змінилося за півроку
В Україні найчастіше підтверджують захворюваність COVID-19 і випадки госпіталізації у людей у віці від 50 до 69 років. При цьому істотних змін у порівнянні з захворюваності у вересні не відбулося.
Так, в березні 2021 року найчастіше коронавірус фіксували у жінок (59,3%). При цьому частіше хворіють люди у віці від 50 до 59 років (20,1%). Найвищий рівень госпіталізацій серед пацієнтів у віці 60-69 років. Найвища смертність у людей від 60 до 79 років - сумарно 60,7%.
"Аналіз вікової структури інфікованих, хворих і померлих показав, що у порівнянні з осінньою хвилею кардинальних змін не відбулося. Кількість чоловіків в летальній статистиці знизилася з 53,3% у вересні до 46,9% у березні, при цьому частка чоловіків, які були інфіковані або госпіталізовані, залишалася постійною протягом всього періоду, близько 40%", - повідомили в НАН.
Раніше РБК-Україна писало, що вчені прогнозують зниження смертності від коронавірусу наступного тижня. Поки ще в Україні пік летальності не пройшов.
При цьому пік загальної захворюваності COVID-19, згідно з аналізом НАН, Україна вже подолала. Зараз в країні йде зниження кількості нових заражень.