В НАН рассказали, в каких регионах Украины чаще выявляли британский штамм COVID-19

В Украине чаще всего случаи распространения британского штамма коронавируса фиксировали в западных областях. Всего в феврале было подтверждено 211 случаев инфицирования британским штаммом COVID-19.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины .

Всего в феврале в Украине провели секвенирование 306 положительных образцов коронавируса.

"Данные по секвенированым образцам вируса показали, что в феврале 2/3 всех образцов оказались британским штаммом B.1.1.7. Наиболее пораженными этим штаммом вируса были западные области и Киев", - заявили в НАН.

Согласно данным ученых, больше всего случаев британского штамма выявили в Закарпатской области - 61.