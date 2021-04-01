Нарушающим карантин заведениям во Львове пригрозили закрытием

"Только что завершилось заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, принят ряд решений. За вчерашний и позавчерашний день мы проанализировали выполнение различными субъектами тех решений карантинных, принятых ранее. Мы считаем, что если решения приняты, если ограничения введены, то они должны касаться всех", - заявил по итогам заседания комиссии заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

По его словам, нарушения карантинных ограничений выявлены городской комиссией ТЭБ и ЧС Львова в ряде торговых центров, кафе, магазинов и рынках. Им грозит закрытие, если недостатки не будут устранены. Под угрозой закрытия оказались: "Рынок сельскохозяйственной продукции "Шувар", магазины "Сильпо", кафе "7 Севен-Хэвен" в торговом центре "Интер-Сити" и торговую точку "Аксессуары к мобильным телефонам" в ТРЦ "Виктория Гарденс".

Кроме того, комиссия постановила запретить со 2 апреля продажу алкогольных напитков на разлив. Помимо этого, с этой даты принято решение закрыть около 20 ночных развлекательных заведений. Среди них: "Фэшн-клуб", "Faces", "Рафинад", "Сплит клуб", "Малевич", "Шоу-бар "Эрос", "Белый кролик", "Где-Люкс" и другие.