Порушникам карантина у Львові пригрозили закриттям

Міська комісія ТЕБ та НС Львова виявила порушення в дотриманні карантину поруч закладів і пригрозила їм закриттям, якщо недоліки не будуть усунені. Крім того, з 2 квітня вводиться заборона на продаж алкоголю на розлив і припиняється робота деяких нічних клубів.

Про це повідомила прес-служба Львівської міськради за підсумками засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

"Щойно завершилося засідання комісії з питань ТЕБ та НС, прийнято ряд рішень. За вчорашній і позавчорашній день ми проаналізували виконання різними суб'єктами тих рішень карантинних, які прийняті раніше. Ми вважаємо, що якщо рішення прийняті, якщо обмеження запроваджені, то вони повинні стосуватися всіх", - перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За його словами, порушення карантинних обмежень виявлені міською комісією ТЕБ та НС Львова у низці торгових центрів, кафе, магазинів та ринках. Їм загрожує закриття, якщо недоліки не будуть усунені. Під загрозою закриття опинилися: "Ринок сільськогосподарської продукції "Шувар", магазини мережі "Сільпо", кав'ярня "7 Севен-Хевен" у торгівельному центрі "Інтер-Сіті" і торгову точку "Аксесуари до мобільних телефонів" у ТРЦ "Вікторія Гарденс".

Крім того, комісія постановила заборонити з 2 квітня продаж алкогольних напоїв на розлив. Крім цього, з цієї дати прийнято рішення закрити близько 20 нічних розважальних закладів. Серед них: "Фешн-клуб", "Faces", "Рафінад", "Спліт клуб", "Малевич", "Шоу-бар "Ерос", "Білий кролик", "Де-Люкс" и другі.