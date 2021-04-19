Нарушителей самоизоляции в Украине с мая будут контролировать несколько ведомств

Данными о нарушителях самоизоляции в Украине с мая начнут обмениваться Минздрав, Нацполиция и Минцифры. Для этого будет использоваться мобильное приложение системы "Вдома".

Об этом говорится в распоряжении правительства об утверждении плана мер, направленных на борьбу с COVID-19 от 14 апреля.

Кроме того, Минцифры и Центру общественного здоровья поручено до июня усовершенствовать обмен информацией относительно лиц с подтвержденным COVID-19, и контактных лиц, подлежащих самоизоляции, в частности внедрить автоматический обмен с помощью программного интерфейса (API).

Согласно документу, налаживание обмена данными в отношении лиц, нарушающих условия самоизоляции с использованием мобильного приложения системы "Вдома" Минцифры, Минздрав и Нацполиция должны завершить до мая 2021 года.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского заявил, что празднование Пасхи в Украине в этом году пройдет в условиях пандемии.

Отметим, накануне Министерство здравоохранения Украины заявило, что не планирует инициировать новые ограничения на пасхальные и майские праздники. В Минздраве считают, что адаптивный карантин демонстрирует свою действенность.

При этом в Киеве карантин могут ужесточить на Пасху. Город уже готовит дополнительные меры, чтобы предотвратить инфекционный взрыв.