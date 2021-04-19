Порушників самоізоляції в Україні з травня контролюватимуть кілька відомств

Даними про порушників самоізоляції в Україні з травня почнуть обмінюватися МОЗ, Нацполіція і Мінціфри. Для цього буде використовуватися мобільний додаток системи "Вдома".
Про це йдеться в розпорядженні уряду про затвердження плану заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19 від 14 квітня.
Згідно з документом, налагодження обміну даними щодо осіб, які порушують умови самоізоляції з використанням мобільного додатка системи "Вдома" Мінціфри, МОЗ та Нацполіція повинні завершити до травня 2021 року.
Крім того, Мінціфри і Центру громадського здоров'я доручено до червня вдосконалити обмін інформацією щодо осіб з підтвердженим COVID-19, і контактних осіб, що підлягають самоізоляції, зокрема впровадити автоматичний обмін за допомогою програмного інтерфейсу (API).
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського заявив, що святкування Пасхи в Україні в цьому році пройде в умовах пандемії.
Відзначимо, напередодні Міністерство охорони здоров'я України заявило, що не планує ініціювати нові обмеження на великодні і травневі свята. У МОЗ вважають, що адаптивний карантин демонструє свою дієвість.
При цьому в Києві карантин можуть посилити на Великдень. Місто вже готує додаткові заходи, щоб запобігти інфекційний вибух.