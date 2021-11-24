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Насколько вакцинация предотвращает госпитализации для людей всех возрастов: анализ НАН

Автор: Мария Кучерявец

Ученые НАН сравнили эффективность вакцин от коронавируса для предотвращения госпитализаций. Так, среди детей этот показатель составил 88,8%, а среди взрослых достиг 92,2%, при этом подавляющее большинство в стационарах не получали ни одной прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор эпидемиологической ситуации, опубликованной на сайте НАН.

От 10 до 17 лет

Доля госпитализированных пациентов с коронавирусом соответствующей возрастной группы (на 100 тысяч населения) составляет:

  • 7,5 - невакцинированные;
  • 0,8 - получили одну дозу вакцины;
  • 0,8 - прошли полный курс вакцинации.

Таким образом эффективность предотвращения COVID-госпитализации для детей в возрасте от 10 до 17 лет составляет 89,1% после первой прививки, а 88,8% после полной вакцинации.

От 18 до 29 лет

Показатели госпитализированных пациентов с коронавирусом для этой возрастной группы (на 100 тысяч населения) составляет:

  • 4,5 - невакцинированные;
  • 0,7 - получили одну дозу вакцины;
  • 0,3 - прошли полный курс вакцинации.

Так, эффективность предотвращения COVID-госпитализации для людей от 18 до 29 лет составляет 84,2% после первой прививки, а 92,2% после полной вакцинации.

От 30 до 49 лет

Доля госпитализированных пациентов с коронавирусом соответствующей возрастной группы (на 100 тысяч населения) составляет:

  • 7,7 - невакцинированные;
  • 2,7 - получили одну дозу вакцины;
  • 1,2 - прошли полный курс вакцинации.

Согласно данным, эффективность предотвращения COVID-госпитализации для людей от 30 до 49 лет составляет 65,0% после первой прививки, а 84,4% после полной иммунизации.

От 50 до 64 лет

Показатели госпитализированных пациентов с коронавирусом для этой возрастной группы (на 100 тысяч населения) составляет:

  • 24,5 - невакцинированные;
  • 11,3-получили одну дозу вакцины;
  • 3,8 - прошли полный курс вакцинации.

Таким образом эффективность предотвращения COVID-госпитализации для людей от 50 до 64 лет составляет 53,7% после первой прививки, а 84,6% после полной вакцинации.

От 65 лет

Доля госпитализированных пациентов с коронавирусом соответствующей возрастной группы (на 100 тысяч населения) составляет:

  • 41,4 - невакцинированные;
  • 17,0 - получили одну дозу вакцины;
  • 6,4 - прошли полный курс вакцинации.

Так, эффективность предотвращения COVID-госпитализации для людей от 65 лет составляет 58,9% после первой прививки, а 87,7% после полной вакцинации.

Напомним, в Украине по состоянию на утро, 24 ноября по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили 13 млн человек. Всего в стране уже проведено более 23 млн прививок.

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НАН УкраиныВакцина от коронавируса