Насколько вакцинация предотвращает госпитализации для людей всех возрастов: анализ НАН

Ученые НАН сравнили эффективность вакцин от коронавируса для предотвращения госпитализаций. Так, среди детей этот показатель составил 88,8%, а среди взрослых достиг 92,2%, при этом подавляющее большинство в стационарах не получали ни одной прививки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор эпидемиологической ситуации, опубликованной на сайте НАН.
Доля госпитализированных пациентов с коронавирусом соответствующей возрастной группы (на 100 тысяч населения) составляет:
Таким образом эффективность предотвращения COVID-госпитализации для детей в возрасте от 10 до 17 лет составляет 89,1% после первой прививки, а 88,8% после полной вакцинации.
Показатели госпитализированных пациентов с коронавирусом для этой возрастной группы (на 100 тысяч населения) составляет:
Так, эффективность предотвращения COVID-госпитализации для людей от 18 до 29 лет составляет 84,2% после первой прививки, а 92,2% после полной вакцинации.
Доля госпитализированных пациентов с коронавирусом соответствующей возрастной группы (на 100 тысяч населения) составляет:
Согласно данным, эффективность предотвращения COVID-госпитализации для людей от 30 до 49 лет составляет 65,0% после первой прививки, а 84,4% после полной иммунизации.
Показатели госпитализированных пациентов с коронавирусом для этой возрастной группы (на 100 тысяч населения) составляет:
Таким образом эффективность предотвращения COVID-госпитализации для людей от 50 до 64 лет составляет 53,7% после первой прививки, а 84,6% после полной вакцинации.
Доля госпитализированных пациентов с коронавирусом соответствующей возрастной группы (на 100 тысяч населения) составляет:
Так, эффективность предотвращения COVID-госпитализации для людей от 65 лет составляет 58,9% после первой прививки, а 87,7% после полной вакцинации.
Напомним, в Украине по состоянию на утро, 24 ноября по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили 13 млн человек. Всего в стране уже проведено более 23 млн прививок.