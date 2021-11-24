Наскільки вакцинація запобігає госпіталізації для людей різного віку: аналіз НАН

Вчені НАН порівняли ефективність вакцин від коронавірусу для запобігання госпіталізаціям. Так, серед дітей цей показник склав 88,8%, а серед дорослих сягнув 92,2%, при цьому переважна більшість у стаціонарах не отримували жодного щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд епідеміологічної ситуації, опублікованій на сайті НАН.
Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом відповідної вікової групи (на 100 тисяч населення) складає:
Таким чином ефективність запобігання COVID-госпіталізації для дітей віком від 10 до 17 років складає 89,1% після першого щеплення, а 88,8% після повної вакцинації.
Показники госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом для цієї вікової групи (на 100 тисяч населення) становить:
Так, ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 18 до 29 років становить 84,2% після першого щеплення, а 92,2% після повної вакцинації.
Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом відповідної вікової групи (на 100 тисяч населення) складає:
Відповідно до даних, ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 30 до 49 років складає 65,0% після першого щеплення, а 84,4% після повної імунізації.
Показники госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом для цієї вікової групи (на 100 тисяч населення) становить:
Таким чином ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 50 до 64 років становить 53,7% після першого щеплення, а 84,6% після повної вакцинації.
Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом відповідної вікової групи (на 100 тисяч населення) складає:
Так, ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 65 років становить 58,9% після першого щеплення, а 87,7% після повної вакцинації.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок, 24 листопада принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 13 млн людей. Всього в країні вже проведено понад 23 млн щеплень.