Наскільки вакцинація запобігає госпіталізації для людей різного віку: аналіз НАН

Від 10 до 17 років

Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом відповідної вікової групи (на 100 тисяч населення) складає:

7,5 - невакциновані;

0,8 - отримали одну дозу вакцини;

0,8 - пройшли повний курс вакцинації.

Таким чином ефективність запобігання COVID-госпіталізації для дітей віком від 10 до 17 років складає 89,1% після першого щеплення, а 88,8% після повної вакцинації.

Від 18 до 29 років

Показники госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом для цієї вікової групи (на 100 тисяч населення) становить:

4,5 - невакциновані;

0,7 - отримали одну дозу вакцини;

0,3 - пройшли повний курс вакцинації.

Так, ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 18 до 29 років становить 84,2% після першого щеплення, а 92,2% після повної вакцинації.

Від 30 до 49 років

Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом відповідної вікової групи (на 100 тисяч населення) складає:

7,7 - невакциновані;

2,7 - отримали одну дозу вакцини;

1,2 - пройшли повний курс вакцинації.

Відповідно до даних, ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 30 до 49 років складає 65,0% після першого щеплення, а 84,4% після повної імунізації.

Від 50 до 64 років

Показники госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом для цієї вікової групи (на 100 тисяч населення) становить:

24,5 - невакциновані ;

; 11,3 - отримали одну дозу вакцини;

3,8 - пройшли повний курс вакцинації.

Таким чином ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 50 до 64 років становить 53,7% після першого щеплення, а 84,6% після повної вакцинації.

Від 65 років

Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом відповідної вікової групи (на 100 тисяч населення) складає:

41,4 - невакциновані;

17,0 - отримали одну дозу вакцини;

6,4 - пройшли повний курс вакцинації.

Так, ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 65 років становить 58,9% після першого щеплення, а 87,7% після повної вакцинації.