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Наскільки вакцинація запобігає госпіталізації для людей різного віку: аналіз НАН

Автор: Марія Кучерявець

Вчені НАН порівняли ефективність вакцин від коронавірусу для запобігання госпіталізаціям. Так, серед дітей цей показник склав 88,8%, а серед дорослих сягнув 92,2%, при цьому переважна більшість у стаціонарах не отримували жодного щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд епідеміологічної ситуації, опублікованій на сайті НАН.

Від 10 до 17 років

Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом відповідної вікової групи (на 100 тисяч населення) складає:

  • 7,5 - невакциновані;
  • 0,8 - отримали одну дозу вакцини;
  • 0,8 - пройшли повний курс вакцинації.

Таким чином ефективність запобігання COVID-госпіталізації для дітей віком від 10 до 17 років складає 89,1% після першого щеплення, а 88,8% після повної вакцинації.

Від 18 до 29 років

Показники госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом для цієї вікової групи (на 100 тисяч населення) становить:

  • 4,5 - невакциновані;
  • 0,7 - отримали одну дозу вакцини;
  • 0,3 - пройшли повний курс вакцинації.

Так, ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 18 до 29 років становить 84,2% після першого щеплення, а 92,2% після повної вакцинації.

Від 30 до 49 років

Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом відповідної вікової групи (на 100 тисяч населення) складає:

  • 7,7 - невакциновані;
  • 2,7 - отримали одну дозу вакцини;
  • 1,2 - пройшли повний курс вакцинації.

Відповідно до даних, ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 30 до 49 років складає 65,0% після першого щеплення, а 84,4% після повної імунізації.

Від 50 до 64 років

Показники госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом для цієї вікової групи (на 100 тисяч населення) становить:

  • 24,5 - невакциновані;
  • 11,3 - отримали одну дозу вакцини;
  • 3,8 - пройшли повний курс вакцинації.

Таким чином ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 50 до 64 років становить 53,7% після першого щеплення, а 84,6% після повної вакцинації.

Від 65 років

Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом відповідної вікової групи (на 100 тисяч населення) складає:

  • 41,4 - невакциновані;
  • 17,0 - отримали одну дозу вакцини;
  • 6,4 - пройшли повний курс вакцинації.

Так, ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 65 років становить 58,9% після першого щеплення, а 87,7% після повної вакцинації.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок, 24 листопада принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 13 млн людей. Всього в країні вже проведено понад 23 млн щеплень.

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НАН УкраиныВакцина від коронавірусу