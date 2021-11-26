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Названы главные симптомы постковидного синдрома

Автор: Анастасия Рокитна

Постковидный синдром развивается в течение трех месяцев после заражения коронавирусом. Одними из его симптомов являются утомляемость, одышка и нарушение сна.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит".

Как рассказал изданию глава бюро ВОЗ в Украине, доктор Ярно Хабихт, симптомы постковидного синдрома могут проявляться не менее двух месяцев.

Главные симптомы постковидного синдрома:

  • утомляемость
  • одышка
  • когнитивная дисфункция
  • изменение обоняния / вкусовых ощущений
  • кашель
  • подавленное состояние
  • нарушение памяти
  • головная боль
  • плохое самочувствие после физической нагрузки
  • нарушение сна, тахикардия.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что эксперты назвали симптомы и способы восстановление после постковидного синдрома.

Добавим, что в Британии начали испытания препарата от симптома постковидного синдрома.

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КоронавирусПостковидный синдром