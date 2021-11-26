Названо головні симптоми постковідного синдрому

Постковідний синдром розвивається протягом трьох місяців після зараження коронавірусом. Одними з його симптомів являються стомлюваність, задишка та порушення сну.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує".
Як розповів виданню голова бюро ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт, симптоми постковідного синдрому можуть проявлятися не менше двох місяців.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що експерти назвали симптоми та способи відновлення після постковідного синдрому.
Додамо, що в Британії розпочали випробування препарату від симптому постковідного синдрому.