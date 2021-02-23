UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Названы области Украины, которые первыми получат вакцины от коронавируса

Автор: РБК-Украина

Первыми вакцину от коронавируса получат Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская, Винницкая области.

Об этом брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Первыми вакцины получат Киев, Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир, Винница", - заявил Ляшко.

Он отметил, что неравномерность во времени получения областями вакцин связана с логистическими особенностями по маршрутам в различные регионы. По словам главного санитарного врача, отправление вакцин состоится одновременно. Вакцины будут транспортировать 11 автомобилей.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" сел самолет с первой партий вакцины от коронавируса. Всего в Украину прибыло 500 тысяч доз вакцины производства AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет получать вакцины от коронавируса двумя путями: через механизм глобального доступа COVAX и путем прямых закупок.

В Украине уже прошла регистрацию вакцина от COVID американской компании Pfizer. Точные сроки ее поставки пока неизвестны.

Детальнее о том, как будет проводиться вакцинация Украине - материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
Украина получила первую вакцину против коронавируса. Что о ней известно
COVID-вакцинация в Украине скоро начнется. Зеленский сделал заявление
Прибытие вакцины в Украину: Степанов обнародовал фото
Прогноз погоды