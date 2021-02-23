Названы области Украины, которые первыми получат вакцины от коронавируса

Об этом брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко.

Он отметил, что неравномерность во времени получения областями вакцин связана с логистическими особенностями по маршрутам в различные регионы. По словам главного санитарного врача, отправление вакцин состоится одновременно. Вакцины будут транспортировать 11 автомобилей.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" сел самолет с первой партий вакцины от коронавируса. Всего в Украину прибыло 500 тысяч доз вакцины производства AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет получать вакцины от коронавируса двумя путями: через механизм глобального доступа COVAX и путем прямых закупок.

В Украине уже прошла регистрацию вакцина от COVID американской компании Pfizer. Точные сроки ее поставки пока неизвестны.

Детальнее о том, как будет проводиться вакцинация Украине - материале РБК-Украина.