Названі області України, які першими отримають вакцини від коронавірусу

Про це на брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що нерівномірність у часі отримання областями вакцин пов'язана із логістичними особливостями щодо маршрутів в різні регіони. За словами головного санлікаря, відправлення вакцин відбудеться одночасно. Вакцини транспортуватимуть 11 автомобілів.

Нагадаємо, сьогодні близько 11:20 в аеропорту "Бориспіль" сів літак з першою партій вакцини від коронавірусу. Всього в Україну прибуло 500 тисяч доз вакцини виробництва AstraZeneca.

Дана вакцина має середню ефективність 70%. Згідно з клінічним випробуванням, ні один з її інгредієнтів не може привести до захворювання COVID-19. При цьому серед щеплених різко знижується рівень захворюваності.

В Україні вже пройшла реєстрацію вакцина від COVID американської компанії Pfizer. Точні терміни її поставки поки невідомі.

Детальніше про те, як буде проводитися вакцинація - в матеріалі РБК-Україна.