Названі області України, які першими отримають вакцини від коронавірусу

Першими вакцину від коронавірусу отримають Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська, Житомирська, Вінницька області.
Про це на брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.
"Першими вакцини отримають Київ, Київська область, Чернігів, Черкаська область, Житомир, Вінниця", - заявив Ляшко.
Він зазначив, що нерівномірність у часі отримання областями вакцин пов'язана із логістичними особливостями щодо маршрутів в різні регіони. За словами головного санлікаря, відправлення вакцин відбудеться одночасно. Вакцини транспортуватимуть 11 автомобілів.
Нагадаємо, сьогодні близько 11:20 в аеропорту "Бориспіль" сів літак з першою партій вакцини від коронавірусу. Всього в Україну прибуло 500 тисяч доз вакцини виробництва AstraZeneca.
Дана вакцина має середню ефективність 70%. Згідно з клінічним випробуванням, ні один з її інгредієнтів не може привести до захворювання COVID-19. При цьому серед щеплених різко знижується рівень захворюваності.
В Україні вже пройшла реєстрацію вакцина від COVID американської компанії Pfizer. Точні терміни її поставки поки невідомі.
Детальніше про те, як буде проводитися вакцинація - в матеріалі РБК-Україна.