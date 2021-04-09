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Названы ограничения в Ивано-Франковске после выхода из "красной зоны"

Автор: РБК-Украина

С 10 апреля "красная зона" карантина в Ивано-Франковске перестанет действовать. Но в городе останется в силе несколько ограничений.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Ограничения снимаются не полностью, все равно будут соблюдать те рекомендации, которые приняты местной комиссией. В частности, это не более 1 человека на 20 квадратных метров в магазинах. И другие требования мы оставляем, чтобы через две недели не вернуться в "красную зону", - отметил Марцинкив.

Он также добавил, что общественный транспорт будет перевозить исключительно по числу мест для сидения, пассажиры должны быть в масках. А в ресторанах - не более четырех человек за одним столиком.

"Это не означает, что отменены карантинные ограничения. Это смягчение карантинных ограничений", - подчеркнул мэр.

Отметим, смягченные карантинные меры действуют в "желтой" и "оранжевой" зонах. К ним относятся пребывание на улице с паспортом, запрет на массовые мероприятия при более 1 человеке на 4 квадратных метра и заполненностью зала более 50%, посещение школ, если более 50% персонала или учеников на самоизоляции, масочный режим в общественных местах.

Напомним, ранее стало известно, что Харьковскую область внесли в "красную зону" карантина. В этой зоне действует запрет на работу ТРЦ, кафе, ресторанов, а также на массовые мероприятия. Ограничивается посещение учебных заведений. Еще местная власть может самостоятельно ограничивать работу транспорта.

Но уже известно, что Харьков не планирует закрывать метро в случае перехода в "красную зону".

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Новости Украины Ивано-ФранковскКарантинКоронавирус
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