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Названо обмеження в Івано-Франківську після виходу з "червоної зони"

Автор: РБК-Україна

З 10 квітня "червона зона" карантину в Івано-Франківську перестане діяти. Але в місті залишиться в силі кілька обмежень.

Про це в ефірі "Україна 24" розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Обмеження знімаються не повністю, все одно будуть дотримуватися ті рекомендації, які прийняті місцевою комісією. Зокрема, це не більше 1 людини на 20 квадратних метрів в магазинах. Та інші вимоги ми залишаємо, щоб через два тижні не повернутися в "червону зону", - зазначив Марцінків.

Він також додав, що громадський транспорт перевозитиме виключно за кількістю місць для сидіння, пасажири повинні бути в масках. А в ресторанах - не більше чотирьох осіб за одним столиком.

"Це не означає, що скасовано карантинні обмеження. Це пом'якшення карантинних обмежень", - підкреслив мер.

Зазначимо, пом'якшені карантинні заходи діють в "жовтій" і "помаранчевій" зонах. До них відносяться перебування на вулиці з паспортом, заборона на масові заходи при понад людини на 4 квадратних метри і заповненістю зали понад 50%, відвідування шкіл, якщо більше 50% персоналу або учнів на самоізоляції, масковий режим у громадських місцях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Харківську область внесли в "червону зону" карантину. У цій зоні діє заборона на роботу ТРЦ, кафе, ресторанів, а також на масові заходи. Обмежується відвідування навчальних закладів. Ще місцева влада може самостійно обмежувати роботу транспорту.

Але вже відомо, що Харків не планує закривати метро в разі переходу в "червону зону".

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