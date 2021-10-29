Эта неделя или следующая: Украина выходит на плато заболеваемости COVID-19

Украина выходит на плато заболеваемости COVID-19 в ходе третьей волны. Плато ожидается уже на этой неделе или на следующей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время включения на Конгрессе региональных и местных властей.
"Эта неделя - пиковая неделя, когда, мы, к сожалению, достигли антирекорда по количеству заболевших. Но в то же время эта неделя является рекордной по вакцинации людей… По прогнозам, эта неделя, возможно следующая, - это такой пик, где мы ожидаем выход на плато, но в любом случае вакцинация - это единственный путь, чтобы избежать пандемии", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Харьков выходит на плато, и уровень заболеваемости коронавирусом начинает стабилизироваться.
Отметим, за минувшие сутки в стране выявили почти 27 тысяч новых случаев COVID, и это очередной максимум.