Эта неделя или следующая: Украина выходит на плато заболеваемости COVID-19

Украина выходит на плато заболеваемости COVID-19 в ходе третьей волны. Плато ожидается уже на этой неделе или на следующей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время включения на Конгрессе региональных и местных властей.