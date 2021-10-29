Цей тиждень або наступний: Україна виходить на плато захворюваності на COVID-19

Україна виходить на плато захворюваності на COVID-19 в ході третьої хвилі. Плато очікується вже цього тижня або наступного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час включення на Конгресі регіональних і місцевих властей.