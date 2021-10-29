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Цей тиждень або наступний: Україна виходить на плато захворюваності на COVID-19

Автор: Артем Горовенко

Україна виходить на плато захворюваності на COVID-19 в ході третьої хвилі. Плато очікується вже цього тижня або наступного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час включення на Конгресі регіональних і місцевих властей.

"Цей тиждень - піковий тиждень, коли, ми, на жаль, досягли антирекорду за кількістю хворих. Але в той же час цей тиждень є рекордним по вакцинації людей... За прогнозами, цей тиждень, можливо наступний, - це такий пік, де ми очікуємо вихід на плато, але в будь-якому випадку вакцинація - це єдиний шлях, щоб уникнути пандемії", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харків виходить на плато, і рівень захворюваності на коронавірус починає стабілізуватися.

Зазначимо, за минулу добу в країні виявили майже 27 тисяч нових випадків COVID, і це черговий максимум.

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