Недостаточно вакцин: у Зеленского объяснили низкие темпы вакцинации от COVID

Низкие темпы вакцинации в Украине от COVID связаны с тем, что в стране пока недостаточно вакцин. Но нынешняя система при необходимости способна делать в десятки раз больше прививок.

"Такого больше не будет. Ведь сейчас темпы (вакцинации - ред.) обусловлены тем, что недостаточно вакцин. В апреле ожидаем несколько поставок от различных компаний и от COVAX. Мы понимаем, что построили систему, которая способна делать в десятки раз больше вакцинаций в сутки", - отметил Тимошенко.

Отметим, за все время Украина получила только 500 тысяч доз вакцины Covishield и 215 тысяч доз CoronaVac.