Недостатньо вакцин: у Зеленського пояснили низькі темпи вакцинації від COVID

Низькі темпи вакцинації в Україні від COVID пов'язані з тим, що в країні поки недостатньо вакцин. Але нинішня система при необхідності здатна робити у десятки разів більше щеплень.

"Такого більше не буде. Адже зараз темпи (вакцинації - ред.) обумовлені тим, що недостатньо вакцин. У квітні очікуємо кілька поставок від різних компаній і від COVAX. Ми розуміємо, що побудували систему, яка здатна робити у десятки разів більше вакцинацій в добу", - зазначив Тимошенко.

Відзначимо, за весь час Україна отримала лише 500 тисяч доз вакцини Covishield і 215 тисяч доз CoronaVac.