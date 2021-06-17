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Немецкая вакцина от коронавируса оказалась эффективной только на 47%

Автор: Наталья Скороход

Немецкая биотехнологическая компания CureVac заявила, что ее вакцина от COVID-19 была эффективна только на 47%. Это выяснили на поздней стадии испытания вакцины.

Об этом сообщает Reuters.

CureVac

Напомним, что компания CureVac надеялась, что ее вакцина будет сертифицирована ЕМА уже в этом месяце. Там заявили, что вакцинировали более 40 тысяч участников обеими дозами и они хорошо ее перенесли.

Ранее сообщалось, что на вакцину CureVac понадеялись в Евросоюзе. Там подписали контракт на закупку 225 млн доз вакцины.

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Вакцина