Німецька вакцина від коронавірусу виявилася ефективною тільки на 47%

Німецька біотехнологічна компанія CureVac заявила, що її вакцина від COVID-19 була ефективна тільки на 47%. Це з'ясували на пізній стадії випробування вакцини.

Нагадаємо, що компанія CureVac сподівалася, що її вакцина буде сертифікована вже в цьому місяці. Там заявили, що вакцинували понад 40 тисяч учасників обома дозами і вони добре її перенесли.

Раніше повідомлялося, що на вакцину CureVac сподівалися в Євросоюзі. Там підписали контракт на закупівлю 225 млн доз вакцини.