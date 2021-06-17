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Німецька вакцина від коронавірусу виявилася ефективною тільки на 47%

Автор: Наталья Скороход

Німецька біотехнологічна компанія CureVac заявила, що її вакцина від COVID-19 була ефективна тільки на 47%. Це з'ясували на пізній стадії випробування вакцини.

Про це повідомляє Reuters.

CureVac

Нагадаємо, що компанія CureVac сподівалася, що її вакцина буде сертифікована вже в цьому місяці. Там заявили, що вакцинували понад 40 тисяч учасників обома дозами і вони добре її перенесли.

Раніше повідомлялося, що на вакцину CureVac сподівалися в Євросоюзі. Там підписали контракт на закупівлю 225 млн доз вакцини.

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Вакцина