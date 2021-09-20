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Невакцинированные составляют более 99% летальных случаев от COVID в Украине, - Ляшко

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине более 99% скончавшихся от последствий коронавируса не были вакцинированы против инфекции. На это указывают данные последних трех месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

"Сегодня COVID-19 - это пандемия невакцинированных людей. Мы сделали анализ, что происходит в стране с 15 июня по 15 сентября ... 99,2% летальных случаев - это невакцинированные люди, которые были госпитализированы и потеряли свою жизнь", - сказал Ляшко в эфире "Свобода слова" на ICTV.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что 98,1% госпитализированных с коронавирусом в стране не сделали прививку.

Отметим, в Украине динамика COVID-госпитализаций превышает норму уже в одиннадцати регионах.

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Олег ЛяшкоМинистерство здравоохранения УкраиныВакцинация