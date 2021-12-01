Нигерия обнаружила штамм "Омикрон" в образце, собранном в октябре

"Ретроспективное секвенирование ранее подтвержденных случаев среди путешественников в Нигерию также выявило вариант "Омикрона" среди образцов, собранных в октябре 2021 года", - сказал генеральный директор Нигерийского центра контроля заболеваний доктор Ифедайо Адетифа.

Отметим, до этого считалось, что первые случаи "Омикрона" обнаружили у путешественников из Южной Африки на прошлой неделе.

Так, Нигерия - первая западноафриканская страна, которая зарегистрировала вариант "Омикрона" с тех пор, как ученые в южной части Африки впервые обнаружили и сообщили о нем.

В Минздраве Нигерии призвали улучшить тестирование на COVID.