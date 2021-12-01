Нігерія виявила штам "Омікрон" у зразку, зібраному у жовтні

"Ретроспективне секвенування раніше підтверджених випадків серед мандрівників до Нігерії також виявило варіант "Омікрону" серед зразків, зібраних у жовтні 2021 року", - сказав генеральний директор Нігерійського центру контролю захворювань доктор Іфедайо Адетифа.

Зазначимо, до цього вважалося, що перші випадки "Омікрона" виявили у мандрівників з Південної Африки минулого тижня.

Так, Нігерія - перша західноафриканська країна, яка зареєструвала варіант "Омікрона" відколи вчені в південній частині Африки вперше виявили і повідомили про нього.

У МОЗ Нігерії закликали покращити тестування на COVID.