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Нігерія виявила штам "Омікрон" у зразку, зібраному у жовтні

Автор: Іванна Шовкун

У Нігерії заявили, що виявили новий штам коронавірусу "Омікрон" у зразку, зібраному ще у жовтні. До цього вважалося, що новий варіант COVID був нещодавно завезений до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ретроспективне секвенування раніше підтверджених випадків серед мандрівників до Нігерії також виявило варіант "Омікрону" серед зразків, зібраних у жовтні 2021 року", - сказав генеральний директор Нігерійського центру контролю захворювань доктор Іфедайо Адетифа.

Зазначимо, до цього вважалося, що перші випадки "Омікрона" виявили у мандрівників з Південної Африки минулого тижня.

Так, Нігерія - перша західноафриканська країна, яка зареєструвала варіант "Омікрона" відколи вчені в південній частині Африки вперше виявили і повідомили про нього.

У МОЗ Нігерії закликали покращити тестування на COVID.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу "Омікрон" з'явився вже в Канаді. Країна підтвердила перші випадки зараження у двох людей, які приїхали з Нігерії.

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