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Николаев и Запорожье ввели жесткий карантин

Автор: Анастасия Рокитна

Жесткий карантин с сегодняшнего дня начал действовать в Запорожье. Также локдаун ввели в Николаеве.

Какие новые ограничения действуют в этих городах, в материале РБК-Украина.

Николаев

С 3 апреля в городе разрешили работу общественного транспорта только утром и вечером по графику: с 6:30 до 9:00 до 16:30 до 19:00.

Закрыли торговые ярмарки и уличные площадки, в том числе торговлю с автотранспортных средств и прицепов. Учащиеся 1-11 классов будут обучаться дистанционно до момента выхода города из "красного" уровня эпидемической опасности.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким говорил, если COVID-статистика не улучшится, то со следующих выходных полностью остановят общественный транспорт.

Запорожье

Местная власть приняла решение ввести сегодня усиленный карантин из-за ситуации с коронавирусом. В городе запрещено:

  • заведениям питания (помимо служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни;
  • проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей);
  • работа кинотеатров и других учреждений культуры;
  • деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
  • деятельность спортивных залов и фитнес-центров;
  • деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных.

Вместе с тем, в Запорожье общественный транспорт продолжит работать, но в случае соблюдения правила заполнения салона не более количества сидячих мест. Очное обучение в 1-4 классах продолжится, детсады будут работать.

Напомним, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение усилить карантин в Винницкой области.

Кроме того, Одесса может ввести локдаун по примеру Киева.

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Новости Украины ЗапорожьеНиколаевЛокдаун
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