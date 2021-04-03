Николаев и Запорожье ввели жесткий карантин

Жесткий карантин с сегодняшнего дня начал действовать в Запорожье. Также локдаун ввели в Николаеве.
Какие новые ограничения действуют в этих городах, в материале РБК-Украина.
С 3 апреля в городе разрешили работу общественного транспорта только утром и вечером по графику: с 6:30 до 9:00 до 16:30 до 19:00.
Закрыли торговые ярмарки и уличные площадки, в том числе торговлю с автотранспортных средств и прицепов. Учащиеся 1-11 классов будут обучаться дистанционно до момента выхода города из "красного" уровня эпидемической опасности.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким говорил, если COVID-статистика не улучшится, то со следующих выходных полностью остановят общественный транспорт.
Местная власть приняла решение ввести сегодня усиленный карантин из-за ситуации с коронавирусом. В городе запрещено:
Вместе с тем, в Запорожье общественный транспорт продолжит работать, но в случае соблюдения правила заполнения салона не более количества сидячих мест. Очное обучение в 1-4 классах продолжится, детсады будут работать.
Напомним, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение усилить карантин в Винницкой области.
Кроме того, Одесса может ввести локдаун по примеру Киева.