В Николаеве бизнес протестует против карантина. Митингующие ворвались в горсовет
Сегодня, 26 апреля, против карантина в Николаеве протестуют представители малого бизнеса. Митингующие даже ворвались в городской совет, чтобы встретиться с мэром Александром Сенкевичем.
Об этом пишет местное издание "Новости N".
Сообщается, что сегодня под городской совет вышли предприниматели и перевозчики, в течение двух часов они протестовали на улице с требованием встречи с Сенкевичем, и чтобы городская власть разрешила им работать.
Также сообщается, что мэр не выходил к митингующим и изначально говорил, что акция бессмысленна, поскольку через четыре дня город может ослабить карантин, если такое решение примет местная комиссия по ТЭБ и ЧС.
В последствии участники протеста все-таки зашли в городской совет, Сенкевич вышел к ним в сопровождении правоохранителей. В итоге мэр пошел на уступки и пообещал сегодня провести заседание исполнительного комитета. А люди покинули здание горсовета.
Фото: протесты в Николаеве (news.pn)
Posted by Новости-N on Monday, April 26, 2021
Напомним, ранее сообщалось, что Николаеву разрешили запустить общественный транспорт и перевозить людей в часы пик.
До этого Николаев просил правительство разрешить работу непродовольственных рынков в "красной" зоне карантина, чтобы поддержать малый и средний бизнес.