У Миколаєві бізнес протестує проти карантину. Мітингувальники увірвалися до міськради
Сьогодні, 26 квітня, проти карантину в Миколаєві протестують представники малого бізнесу. Мітингувальники навіть увірвалися до міської ради, щоб зустрітися з мером Олександром Сенкевичем.
Про це пише місцеве видання "Новости N".
Повідомляється, що сьогодні під міську раду вийшли підприємці та перевізники, протягом двох годин вони протестували на вулиці з вимогою зустрічі з Сенкевичем, і щоб міська влада дозволила їм працювати.
Також повідомляється, що мер не виходив до мітингувальників і спочатку говорив, що акція безглузда, оскільки через чотири дні місто може послабити карантин, якщо таке рішення прийме місцева комісія з ТЕБ і НС.
Надалі учасники протесту все-таки зайшли до міської ради, Сенкевич вийшов до них у супроводі правоохоронців. У підсумку мер пішов на поступки і пообіцяв сьогодні провести засідання виконавчого комітету. А люди покинули будівлю міськради.
Фото: протести в Миколаєві (news.pn)
Posted by Новини-N on Monday, April 26, 2021
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Миколаєву дозволили запустити громадський транспорт і перевозити людей у години пік.
До цього Миколаїв просив уряд дозволити роботу непродовольчих ринків в "червоній" зоні карантину, щоб підтримати малий і середній бізнес.