В Николаеве транспортный коллапс: на остановках очереди, таксисты резко подняли цены

Транспорт работает только с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00. В первый день новых ограничений значительно уменьшилось количество маршруток. Коммунальный транспорт ходит в режиме выходного дня - его меньше, чем ранее бывало в будние дни.

В то же время, службы такси подняли стоимость своих услуг. Например, если раньше можно было доехать с микрорайона Намыв (улица Озерная) до центра за 80 гривен, то сейчас это обойдется в 112 гривен.

Фото: в Николаеве транспортный коллапс (news.pn)

Издание пишет, что маршрутные такси берут только пассажиров на сидячие места и только по пропускам, в связи с этим многие попросту не останавливаются на многих остановках. Многих маршрутных такси нет на маршрутах, например не вышли на линии маршруты №21 и 8.