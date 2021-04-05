У Миколаєві транспортний колапс: на зупинках черги, таксисти різко підняли ціни

У Миколаєві утворився транспортний колапс через нові карантинні обмеження. У місті громадський транспорт ходить тільки в годину пік.
Транспорт працює тільки з 6:30 до 9:00 і з 16:30 до 19:00. У перший день нових обмежень значно зменшилася кількість маршруток. Комунальний транспорт ходить в режимі вихідного дня - його менше, ніж раніше бувало у будні дні.
У той же час, служби таксі підвищили вартість своїх послуг. Наприклад, якщо раніше можна було доїхати з мікрорайону Намив (вулиця Озерна) до центру за 80 гривень, то зараз це обійдеться в 112 гривень.
Фото: у Миколаєві транспортний колапс (news.pn)
Видання пише, що маршрутні таксі беруть тільки пасажирів на сидячі місця і тільки за перепустками, у зв'язку з цим багато хто просто не зупиняються на багатьох зупинках. Багатьох маршрутних таксі немає на маршрутах, наприклад, не вийшли на лінії маршрути №21 і 8.
Нагадаємо, вчора у Миколаєві працівники ринку "Колос" вирішили продовжити працювати, незважаючи на введення жорсткого карантину. Для закриття ринку задіяли Національну гвардію.
Зазначимо, 3 квітня у місті почав діяти жорсткий карантин. Більш того, Миколаїв може повністю зупинити громадський транспорт.