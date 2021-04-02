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Николаев может полностью остановить общественный транспорт: названо условие

Новина українською → Николаев, Пятница 02 апреля 2021 14:20
Николаев может полностью остановить общественный транспорт: названо условие Фото: в Николаеве могут остановить транспорт (facebook com mkradagov)
Автор: Анастасия Рокитна

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время внеочередного заседания рекомендовала Николаеву ужесточить карантин с 3 апреля. Если ситуация не улучшиться, то в городе могут полностью остановить работу транспорта.

Об этом заявил в ходе заседания глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Комиссия рекомендовала Николаеву разрешить работу общественного транспорта только утром и вечером по графику: с 6:30 до 9:00 с 16:30 до 19:00.

"Если мы не отработаем ситуацию, не уменьшим показатели в ближайшее время - транспорт будет останавливать вообще, со следующих выходных", - заявил он.

Также рекомендуется запретить работу ярмарок и торговых уличных площадок, в том числе - торговлю с автотранспортных средств и прицепов.

Кроме того, предлагается приостановить образовательный процесс в учреждениях дошкольного образования всех типов и форм.

Отметим, проезд в Николаеве сейчас возможен только по спецпропускам.

Напомним, Винницкая область ужесточает карантин с субботы.

Кроме того, Запорожье вводит жесткий карантин с 3 апреля.

Кроме того, Одесса может ввести локдаун по примеру Киева, какой усилит ограничения с 5 апреля.

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