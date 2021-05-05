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Норвегия вводит свои сертификаты вакцинации от COVID

Автор: РБК-Украина

Норвегия готовится ввести свои сертификаты вакцинации от COVID, которые позволят ослабить карантинные ограничения в стране. После появления зеленых паспортов вакцинации в ЕС в Норвегии появится обновленная версия сертификата.

Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, передает Reuters.

По ее словам, правительство направило законопроект об использовании COVID-сертификата в парламент. Предполагается, что в сертификате будет указано имя и дата рождения человека, информация о вакцинации, наличии отрицательного теста на COVID или иммунитета после перенесенной болезни.

"Мы сможем использовать такой документ, чтобы еще больше и раньше по времени открыть наше общество. Мы надеемся на сотрудничество с парламентом, чтобы быстро решить этот вопрос", - подчеркнула Сульберг.

При этом пока нет полного списка того, для чего будет использоваться сертификат. Но его планируют использовать во время крупных мероприятий, круизов и путешествий. Первая версия документа уже готова, но его усовершенствуют после выхода зеленых паспортов в ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что семь стран ЕС в мае начнут тестирование COVID-паспортов.

Подробнее о планах Европейского союза читайте в материале РБК-Украина "Зеленый пропуск. Европа с лета вводит COVID-паспорта: что известно о документе".

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Новости Украины Норвегиясертификатывакцинация