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Новая волна COVID-19: эксперты оценили ситуацию в Киеве

Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Киев сейчас демонстрирует самый низкий коэффициент выявленных случаев в Украине. Согласно рекомендациям ВОЗ, этот коэффициент не должен выходить за пределы 5%.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новый подъем. К чему приведет вспышка "Омикрона" в Украине".

Как рассказала изданию аналитик Центра экономики здравоохранения KSE Екатерина Кузьминова, в столице при низком коэффициенте выявленных заражений сохраняется высокий уровень COVID-вакцинации.

"В Киеве показатель самый низкий и составляет около 7% - вдвое меньше среднего уровня по стране. В то же время Киев является бесспорным лидером по вакцинации - процент полностью вакцинированного взрослого населения составляет 75% при среднем по стране уровне 46,5%" , - отметила Кузьминова.

При этом президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров отметил, что сейчас помощь COVID-больным в столице предоставляют три больницы - Александровская, больница №1 и больница №4. Во время пикового наплыва пациентов принимают до 30 медицинских учреждений Киева.

"Загруженность коек в этих трех учреждениях составляет менее 40%. То есть пока ситуация абсолютно спокойная и контролируемая. Но обязательно надо усиливать контроль за противоэпидемическими мерами", - сказал Дубров.

Напомним, в КГГА рассказали, планируют ли в случае нового локдауна закрывать метро в столице и вводить спецпропуска на транспорт.

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