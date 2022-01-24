Нова хвиля COVID-19: експерти оцінили ситуацію у Києві

Як розповіла виданню аналітик Центру економіки охорони здоров'я KSE Катерина Кузьмінова, у столиці при низькому коефіцієнті виявлених заражень, зберігається високий рівень COVID-вакцинації.

"У Києві показник найнижчий і становить близько 7% - удвічі менший за середній рівень по країні. Водночас Київ є безперечним лідером з вакцинації - відсоток повністю вакцинованого дорослого населення становить 75% при середньому по країні рівні 46,5%" , - зазначила Кузьмінова.

При цьому президент Асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров зазначив, що зараз допомогу COVID-хворим у столиці надають три лікарні - Олександрівська, лікарня №1 та лікарня №4. Під час пікового напливу пацієнтів приймають до 30 медичних закладів Києва.

"Завантаженість ліжок у цих трьох установах становить менш як 40%. Тобто поки що ситуація абсолютно спокійна та контрольована. Але обов'язково треба посилювати контроль за протиепідемічними заходами", - сказав Дубров.