Новые правила въезда в Италию: тест будут требовать даже от вакцинированных жителей ЕС

"Те, кто прибывают в Италию из стран Европейского Союза и не прошли вакцинацию, должны будут оставаться на карантине в течение пяти дней и сделать тест на антиген за 24 часа или ПЦР-тест не более, чем за 48 часов до въезда. Тест также станет обязательным для вакцинированных", - пишет издание.

Для невакцинированных путешественников из третьих стран, в том числе возвращающихся домой итальянцев - потребуется 10-дневная самоизоляция.

Вакцинированные от коронавируса должны предоставить для въезда в страну отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда, или антиген-тест, сделанный не более 24 часов назад.

Как сообщает издание, в самой Италии известно уже о 27 случаях заражения штаммом "Омикрон".