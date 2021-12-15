Нові правила в'їзду до Італії: тест вимагатимуть навіть від вакцинованих жителів ЄС

Італія через поширення штаму коронавірусу "Омікрон, посилила правила в'їзду в країну. Обмеження стосуватимуться навіть вакцинованих жителів ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.
"Ті, хто прибувають до Італії з країн Європейського Союзу і не пройшли вакцинацію, повинні будуть залишатися на карантині протягом п'яти днів і зробити тест на антиген за 24 години або ПЛР-тест не більше, ніж за 48 годин до в'їзду. Тест також стане обов'язковим для вакцинованих", - пише видання.
Для невакцинованих мандрівників з третіх країн, в тому числі італійців, які повертаються додому - буде потрібна 10-денна самоізоляція.
Вакциновані від коронавірусу повинні надати для в'їзду в країну негативний ПЛР-тест, зроблений максимум за 72 години до в'їзду, або антиген-тест, зроблений не більше ніж 24 годин тому.
Як повідомляє видання, в самій Італії відомо вже про 27 випадків зараження штамом "Омікрон".
Нагадаємо, в Італії сьогодні, 15 грудня, набула чинності вимога про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для ряду професій. Зокрема, це стосується працівників шкіл, співробітників адміністративних установ, правоохоронців, військових і рятувальних служб.
Зазначимо, 14 грудня уряд Італії прийняв рішення продовжити надзвичайний стан, який було введено через коронавірус, ще на три місяці. Таким чином, режим НС в країні триватиме щонайменше до 31 березня.