В Новый год без "красных" зон. Две последние области вышли из локдауна

Благодаря такому решению Государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций все украинцы смогут встретить Новый год без локдауна.

Какие правила действуют в "желтой" зоне

В областях, которые находятся в "желтой" зоне запрещается:

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров и учреждений культуры;

работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;

работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос.

Эти ограничения не действуют при условии, что организаторы, работники заведений и посетители имеют один из документов:

желтый сертификат или бумажную справку 063-О;

зеленый сертификат;

международное свидетельство о вакцинации;

иностранный COVID-сертификат (с разрешенными ВОЗ вакцинами);

отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген;

сертификат о выздоровлении.

В "желтой" зоне также запрещается работа 5-11 классов, если 100% персонала учреждения образования не имеют хотя бы одной прививки от коронавируса.