В Новий рік без "червоних" зон. Дві останні області вийшли з локдауну

Волинська та Запорізька області сьогодні опівночі перейшли до "жовтої" зони карантину. Так, в Україні не залишилося жодного регіону, який би перебував в "червоній" зоні карантину.
Які правила тепер діють в цих областях - в матеріалі РБК-Україна.
Завдяки такому рішенню Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій всі українці зможуть зустріти Новий рік без локдауну.
В областях, які перебувають в "жовтій" зоні забороняється:
Ці обмеження не діють за умови, що організатори, працівники закладів та відвідувачі мають один з документів:
У "жовтій" зоні також забороняється робота 5-11 класів, якщо 100% персоналу закладу освіти не мають хоча б одного щеплення від коронавірусу.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я не виключають посилення карантину через штам "Омікрон".